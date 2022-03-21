شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز فى عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز فى عيد الأم، قالت فيها: "وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وانت طيبة وفى الجنة يا رب "ضاحكة مستبشرة"، بشكرك أنت وبابى على كل الحب والرضا والصبر والإيمان اللى زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله.. أشوفكم علي خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا".

ونشرت دنيا صورة لوالدتها عبر حسابها بانستجرام وقالت، "اللهم اسعدها وارحمها و لا تحرمني بركة دعاها ورضاها... وحشتيني أوي يا مامي، كل سنة وانت طيبة وفي الجنة يا رب "ضاحكة مستبشرة"، بشكرك أنت وبابي علي كل الحب والرضا و الصبر و الإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله.. أشوفكم علي خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا".



دنيا سمير غانم

ومن جهة أخرى حرصت النجمة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة اشتياق جديدة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين رحلا عن عالمنا العام الماضي بعد صراع مع المرض، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صورة لهما، وكتبت: "اللهم ارحمهم وأسعدهم يا رب"، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها وجمهورها لتقديم الدعاء لوالديها.