بدرية طلبة تكشف لـ"الخليج 365" سبب بكاء والدتها في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة بدرية طلبة، عن ذكرياتها مع عيد الأم، تزامنا مع الاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وقالت بدرية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "والله أجمل ذكريات مع أمي الله يرحمها.. كان بابا يروح يجيب هدايا بعددنا ويقف على السلالم ينده علينا وننزل كلنا.. كل واحد ياخد الهدية اللي تعجبه ونطلع كلنا نفاجئها".

وتابعت: "كانوا معيشنا في سعادة وجو أسري كله دفا وحنان، وكان يقعد بابا يقولنا اشمعنى عيد الأم مفيش عيد للأب، ويضحكنا.. ربنا يرحمهما".

وأضافت: "ماما كانت تقعد تعيط في اليوم ده عشان كان بيصعب عليها الأولاد اللي في سننا أيتام من غير أم.. مكانتش بتحب اليوم ده علشان الأيتام.. وأنا من يوم أمي ما ماتت مش بحب عيد الأم، ومش بحس فيه بفرحة".

وتشارك بدرية طلبة، في موسم مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الثاني من المسلسل الكويتي "أمينة حاف".

"أمينة حاف" هو دراما خليجية، تدور أحداثها حول "أمينة" التي تكتشف إخفاء طليقها لمبلغ كبير من المال، فتتحول حياتها إلى صراع.

يذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة فيلم "تماسيح النيل"، من بطولة: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنا، محمد ثروت، وسليمان عيد وغيرهم، من تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.