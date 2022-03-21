"رحل الحبيب الغالي".. يسرا تنعى زكي فطين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة يسرا، الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد، عن عمر ناهز الـ 61 عاما.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل عنا الصديق الحبيب الغالي زكي فطين عبد الوهاب، ربنا يجعل كل ألم عديت بيه في ميزان حسناتك، هتوحشنا أوي، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك.. خالص العزاء للأسرة الكريمة".

ورحل زكي فطين عبدالوهاب، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 61 عاما.

يذكر أن الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، هو ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، وبدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع علي بدرخان في فيلم "أهل القمة"، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

كما عمل مساعد مخرج في العديد من أفلام المخرج يوسف شاهين، وتولى إخراج فيلم "رومانتيكا" عام 1996، بطولة ممدوح عبدالعليم، لوسي، أشرف عبدالباقي، شريف منير، علاء ولي الدين، مخلص البحيري، تميم عبده، محمد لطفي.