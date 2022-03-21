شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبن أفليك يكللان قصة حبهما فى قصر سعره 50 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد علاقة الثنائى جينيفر لوبيز وبن أفليك تطورًا ملحوظًا بعد مرور عام على إحياء علاقتهما الرومانسية، وذلك بعدما أكد تقرير نشره موقع TMZ أنهما يخططا حاليًا للانتقال لقصر ضخم يصل سعره إلى 50 مليون دولار.



قصر لوبيز وبن افليك

ويقع القصر الذي تبلغ مساحته 20 ألف قدم مربع في حي بيل إير الفاخر في لوس أنجلوس، ويمكنه استيعاب أسرهم المختلطة بسهولة نظراً لأنه يضم 10 غرف نوم و17 حمامًا.

يحتوي قصر الثنائى الجديد على مطبخ عرض رئيسي ومطبخ كامل للمأكولات ومطبخين إضافيين للموظفين والضيوف، كما أنه محاط بغابة من الأشجار ، وتكشف مصادر TMZ أن الزوجين يخططان لعائلة كل منهما تعيش معهم.

من ناحية أخرى حقق فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز إيرادات وصلت إلى 48 مليونا و770 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 11 فبراير الماضى، العمل الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، بسبب فيروس كورونا، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures .

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 22 مليونا و71 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و26 مليون و699 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

تدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان ‪Marry Me، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى