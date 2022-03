شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانسية والإثارة فى ثاني مواسم Bridgerton قبل طرحه الجمعة المقبلة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة نيتفلكس عن تريلر تشويقى جديد للموسم الثانى من مسلسل Bridgerton، الذى سيطرح يوم 25 مارس الجارى على المنصة، على أن يتكون من 8 حلقات، تصل مدتها إلى حوالى ساعة.

ويتناول الموسم الثاني البحث عن زواج مناسب لأنتوني (بيلي)، الأخ الأكبر لبريدجيرتون، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع"tvseriesfinale"، العمل مستوحى من سلسلة روايات جوليا كوين الثانى، The Viscount Who Loved Me.

وتوقف فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل Bridgerton مرة أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا ، علي الرغم من موعد العرض المقرر في الربيع المقبل، وكان قد تم إيقاف التصوير مرتين في يوليو بسبب الجائحة، وحسب الديلي ميل تم الإبلاغ عن آخر مرة توقف تصوير بسبب الفيروس في31 أغسطس.

ويقوم كل من فيبي دينيفور، جولدا روشوفيل، جوناثان بيلي، لوك نيوتن، كلوديا جيسي، نيكولا كوجلان، روبي باركر، سابرينا بارتليت، روث جيميل، أدجوا أندوه، بولي ووكر، بن ميلر، بيسي كارتر، وهارييت كاينز، ببطولة الموسم الثانى من Bridgerton.