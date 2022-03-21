رمضان 2022.. أحمد وفيق ووفاء عامر في بوستر جديد لمسلسل "بيت الشدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم أحمد وفيق، عن بوستر جديد بمسلسل "بيت الشدة" يجمعه بالنجمة وفاء عامر، حيث ينافسا بالعمل في سباق مسلسلات رمضان 2022.

ونشر وفيق، البوستر، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وتصدر البوستر بطلي العمل الدرامي الذي يعرض في شهر رمضان 2022 على قناة "القاهرة والناس".

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة" كشفت عن بوسترات منفردة لبطلي العمل وفاء عامر وأحمد وفيق، بجانب أبطال العمل.

على جانب آخر، يواصل أبطال المسلسل استكمال تصوير المشاهد المتبقية لهم بالمدينة للانتهاء منها ثم الانتقال إلى تصوير عدد من المشاهد الخارجية بعدة مناطق متفرقة بالقاهرة.

مسلسل "بيت الشدة" يخوض بطولته النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، ومنى العمدة وعدد كبير من النجوم، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.