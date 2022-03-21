شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم توم هولاند الجديد Uncharted يحقق 308 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Uncharted إيرادات وصلت إلى 308 مليونًا و45 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 18 فبراير الماضى، العمل من إنتاج شركة سونى، ووصلت مدته إلى ساعة و56 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 120 ملايين و145 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و187 مليونا و900 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، الفيلم الجديد Uncharted يقوم ببطولته مجموعة من النجوم منهم مارك ويلبرج وتوم هولاند، العمل يدور في إطار المغامرة والكوميديا والدراما والأكشن.

ووفقًا للتقريرالذى نشر على موقع " "movieweb، تم تأجيل طرح الفيلم الجديد عدة مرات، حيث كان من المقرر طرحه في ديسمبر من عام 2020، وثم إلى مارس 2021، وثم إلى 16 يوليو من العام الماضى 2021، ومن ثم تحديد موعد جديد وهو 18 فبراير من العام الجارى 2022.

الفيلم الجديد Uncharted"، مستوحى من سلسلة ألعاب الفيديو الأكثر نجاحًا والذي يقوم بإخراجه روبن فليشر، وقد قام الممثل توم هولاند وأنطونيو بانديراس بتصوير عددا من المشاهد للفيلم في منطقة "كوستا برافا" السياحية الإسبانية.

وبلغت تكلفة فيلم "Uncharted"، أكثر من 230 مليون دولار، وانتهى التصوير بشاطئ "سا بواديا" في 13 من أكتوبر من العام الماضى 2020، حسبما أفادت بلدية المدينة، حيث قام فريق مكون من 50 إلى 75 شخصًا بالتصوير تحت بروتوكول أمني مشدد لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.