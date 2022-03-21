شكرا لقرائتكم خبر عن ليه يازمان ماسبتناش أبرياء.. أول صور منشورة لزكى فطين طفلا مع والدته ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما بعد رحلة معاناة مع المرض بدأت منذ عام 2019 بإصابته بسرطان الرئة، وأصيب العام الماضى بورم فى المخ حتى لفظ أنفاسه الأخيرة منذ ساعات.

والفنان زكى فطين عبدالوهاب سليل عائلة فنية كبيرة فوالدته الفنانة الكبيرة القيثارة ليلى مراد ووالده مخرج الروائع الكبير فطين عبدالوهاب، وخاله الملحن المبدع الموهوب منير مراد، كما تزوج الفنان الراحل فى فترة من فترات حياته من السندريلا سعاد حسنى.

وتدور عجلة الزمن ليرحل زكى فطين عبدالوهاب الذى التقطت أول صور له وهو طفل برئ فى أحضان أمه الفنانة الإستثنائية الرقيقة ليلى مراد منذ ما يقرب من 60 عاما فى عدد نادر من مجلة الكواكب أهداه لنا المؤرخ الفنى نعيم المامون ، تحت عنوان " أول صور تنشر لزكى الصغير ..زكى ولد شقى"

وبدا زكى فطين عبدالوهاب طفلا يحبو ويلعب ببندقية صغيرة وعلقت المجلة على إحدى هذه الصور بأنه طفل شجاع يهوى تحطيم الأوانى، وفى صورة أخرى ظهرت القيثارة ليلى مراد وهى تحمل طفلها زكى وتداعبه باسمة ، وأشارت المجلة إلى أن هذه هى أول صور تنشر لزكى الصغير نجل الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب ، حيث كانت والدته حريصة على أن تحول بينه وبين عدسات المصورين والصحف .

وقالت القيثارة ليلى مراد أن طفلها زكى شقى لا يترك شيئاً دون أن يمد إليه يدهوتكون النتيجة خسارة تصيب هذا الشئ ، مؤكدة أنه عنيد ولكنها ليست قلقة من هذا العناد لأنه يعنى أنه سيكون معتداً بنفسه وبرأيه ، ووقتها كان المخرج الكبير فطين عبدالوهاب ضابطاً فى صفوف الاحتياط وقال أنه يعجبه فى ولده أنه جرئ ويهوى اللعب بالبندقية الصغيرة ، وضحك قائلاً: من شابه أباه فما ظلم"

رحم الله الفنان زكى فطين عبدالوهاب ووالدته القيثارة ليلى مراد ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب.