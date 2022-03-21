شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لـ محمود ياسين أثناء زيارته لزوجته شهيرة فى تصوير "مخلوق اسمه المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الكبيرة شهيرة، عن صورة نادرة جمعتها بزوجها الراحل الفنان الكبير محمود ياسين، أثناء كواليس تصويرها لمسلسل بعنوان "مخلوق اسمه المرأة"، والذى تم إنتاجه منذ 32 سنة وتحديدا فى عام 1990.





ونشرت الفنانة شهيرة الصورة التى تجعمها بزوجها الفنان الراحل محمود ياسين على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلقت قائلة: "محمود كان جه زارنى فى الاستديو كنت بصور مسلسل (مخلوق اسمه المرأة)، وكان عمل صعب لأني كنت بلعب 15 شخصية فجاء للمساندة الله يرحمك يا حبيبى وحشتنى".

امتدت قصة حب النجم الراحل محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة لحوالى نصف قرن من الزمن، والتى بدأت من أول نظرة أمام الكاميرا أثناء تصويرهم لفيلم "صور ممنوعة" عام 1972؛ ونشأت بينهما فى كواليس هذا الفيلم قصة الحب التي امتدت لمدة ستة أشهر هى مدة تصوير الفيلم، وقبل نهاية تصوير الفيلم تمت خطبتهما بدعم من النجم الراحل أحمد زكي.

وذكرت شهيرة فى أحد لقائها الفنية أن أحمد زكى هو من تدخل فى بداية علاقتها بمحمود ياسين وسأله عن طبيعة علاقته بشهيرة، خوفا منه علي صديقته وابنة مدينته الزقازيق، وهو من شجع محمود ياسين على التقدم لخطبة شهيرة والزواج منها، وبعد أشهر قليلة من الخطوبة تم زفاف محمود ياسين على شهيرة؛ لتدوم علاقتهما معا لقرابة النصف قرن من الزمن.

لم يتعاون الزوجان إلا فى 4 أفلام هي: أنا وابنتى والحب عام 1974، وشقة في وسط البلد عام 1975 وضاع العمر يا ولدى عام 1978، وفيلم عصر الحب عام 1986، وثلاثة مسلسلات هى: القرين وميراث الغضب واليقين.

استمر زواجهما وتكلل بأبنائهما رانيا فى مارس 1972 وعمرو محمود ياسين فى مارس 1978، وفى عام 1992 قررت شهيرة الاعتزال وارتداء الحجاب، والتفرغ لرعاية أسرتها، وتظل علاقة زواجها بمحمود ياسين قائمة لما يقرب من نصف قرن.



