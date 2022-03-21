كيف احتفلت شريهان بعيد الأم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على تهنئة جميع الأمهات بعيد الأم، تزامنا مع الاحتفال بهذا اليوم الذي يوافق 21 مارس من كل عام.

ونشرت شريهان، صورة لها، عبر حسابها على"تويتر"، وعلّقت: "كل عيد أم وكل أم في هذا العالم، أعظم هدايا الرحمن إلى الكون، وأرحم وأطيب وأجمل ما في الدنيا بخير".

شريهان واحدة من أشهر نجمات الاستعراض في العالم العربي، اشتهرت بتقديم الفوازير، وقدمت باقة من الأعمال السينمائية الناجحة منها: "المتشردتان، والعشق والدم" وأيضا مسرحيات منها: "سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي" وغيرها الكثير من الأعمال.

وكان آخر ظهور فني لشريهان بعد غياب طويل من خلال مسرحية "كوكو شانيل" 2021.