رمضان 2022.. شاهد البوستر الرسمي لمسلسل "في بيتنا روبوت 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة "روزناما" البوستر الرسمي لمسلسل "في بيتنا روبوت 2" المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022.

ونشر بطل المسلسل الفنان هشام جمال، البوستر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "البوستر الرسمي لمسلسل (في بيتنا روبوت ٢)".

وكشف هشام جمال القناة العارضة لمسلسل "في بيتنا روبوت 2"، قائلا: "على قناة الحياة ومنصة ووتش ات في رمضان إن شاء الله".

مسلسل "في بيتنا روبوت 2" من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامه عرابي.

مسلسل "في بيتنا روبوت 1" شارك في بطولته شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم: هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنا، محمد عبدالرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.