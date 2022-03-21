حدث بالفن| وفاة فنان والبوستر الأول لبرنامج رامز جلال ومسلسل أغضب المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، والبوستر الأول لبرنامج رامز جلال، وتطورات الحالة الصحية لوالد سلوى عثمان، وأحدث ظهور للفنان حسام حبيب، ومسلسل أغضب المصريين، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا الفنان زكي فطين عبدالوهاب، إثر إصابته بمرض سرطان المخ، عن عمر يناهز 61 عاما.. (التفاصيل من هنا)

"mbc" تطرح البوستر الأول لبرنامج رامز جلال في رمضان 2022

طرحت قناة "mbc مصر" البوستر الأول، لبرنامج الفنان رامز جلال الذي يعرض في شهر رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

أول تعليق من رامز جلال بعد طرح البوستر الأول لبرنامجه في رمضان 2022

نشر الفنان رامز جلال، البوستر الأول لبرنامجه الجديد في رمضان 2022.. (التفاصيل من هنا)

10 صور من صلاة جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

أقيمت عقب صلاة المغرب، صلاة الجنازة على الفنان زكي فطين عبدالوهاب، بمسجد السيدة نفيسة، ليتم التوجه لدفن جثمانه بمقابر العائلة.. (التفاصيل من هنا)

هل طلبت ليلى مراد انفصال نجلها زكي فطين عبدالوهاب عن زوجته سعاد حسني؟

رحل عن عالمنا الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن عمر يناهز 61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.. (التفاصيل من هنا)

بعد إصابته بجلطة.. سلوى عثمان تكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لوالدها

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن والدها الفنان الكبير عثمان محمد علي، أصيب بجلطة منذ أيام، ونقل وقتها للمستشفى.. (التفاصيل من هنا)

نشوى مصطفى لـ"الخليج 365": تربطني بعيد الأم ذكرى جميلة

تحدثت الفنانة نشوى مصطفى، عن ذكرياتها مع عيد الأم، تزامنا مع اقتراب الاحتفال به، إذ يوافق 21 مارس من كل عام.. (التفاصيل من هنا)

شاهد.. أحدث ظهور لـ حسام حبيب

نشر الفنان حسام حبيب، عبر خاصية "الاستوري" بحسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو بدون صوت، يعلن من خلاله استعداده لتقديم ألبوم غنائي جديد.. (التفاصيل من هنا)

حسين الجسمي يفوز بجائزة أفضل مغني عربي في حفل ​الموريكس دور

فاز الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بجائزة أفضل مغني عربي، في حفل ​الموريكس دور​ Murex d'Or بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.. (التفاصيل من هنا)

المسلسل الذي أغضب المصريين.. شاهد برومو "من شارع الهرم إلى"

طرحت منصة شاهد VIP ، البرومو الرسمي لمسلسل "من شارع الهرم إلى" والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022 .. (التفاصيل من هنا)