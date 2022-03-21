درة أنيقة وشيماء يونس مع تمثال صلاح.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورا لها من معبد الكرنك في الأقصر، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

محمود عمرو ياسين

نشر الفنان محمود عمرو ياسين، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ياسمين صبري

ونشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا لها من أحد المطاعم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

سوسن بدر

ونشرت الفنانة سوسن بدر، صورة من تكريمها في مهرجان الجودة والتميز 2022، معربة عن سعادتها بذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

شيماء يونس

ونشرت الفنانة شيماء يونس، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا لها مع تمثال النجم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، المعروض في متحف مدام توسو بالعاصمة البريطانية لندن.

ميرنا نور الدين

ونشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورا لها من إحدى الفعاليات، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معربة عن سعادتها بالمشاركة.

درة

ونشرت الفنانة درة، صورا من جلسة تصوير خضعت لها، وعلّقت عبر "إنستجرام": "تأخذ الحياة أحيانًا منعطفات غير متوقعة وتضعنا أمام المحن التي تفاجئنا.. ذلك فرصة للبحث في النفس عن قوة لم نكن نعرفها".

ميرنا جميل

ونشرت الفنانة ميرنا جميل، صورة لها من أمام النيل في أسوان، وعلّقت عبر "إنستجرام": "التقط أنفاسك".

هنا الزاهد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة لها احتفلت من خلالها بوصول متابعيها على "إنستجرام" لـ17 مليون متابع، وعلّقت: "17 مليون قبلة".

ماغي بو غصن

ونشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، صورة لها عبر "إنستجرام"، من جلسة تصوير خضعت لها في دبي، قبل انطلاق حفل الموريكس دور 2022.