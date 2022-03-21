إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، بمناسبة حلول عيد الأم 2022.

ونشرت إيمي، صورتين عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، الأولى تظهر فيها مع شقيقتها النجمة دنيا سمير غانم ووالدتهما، والثانية للنجمة الراحلة.

وعلّقت إيمي: "أول عيد أم من غير مامي، الحمدلله، كل سنة وأنتي طيبة يا ديدي وعيدك في الجنة بإذن الله، أشوفك على خير يا مامي.. بحبك".

وغادرت الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل 2021، عن عمر يناهز 61 عاما.