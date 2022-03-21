أحلام منفعلة في حفل ​الموريكس دور: "بعدوا الشباب عني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:
أبدت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، انزعاجها من محاولة بعض المعجبين التقاط صورة تذكارية معها، في حفل الموريكس دور Murex d'Or بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.
ونشرت قناة "onetvlebanon" العارضة للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تخاطب فيه "أحلام" أحد المنظمين بانفعال، قائلة: "بعدوا الشباب عني"
وحصدت الفنانة أحلام، جائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام وأفضل ألبوم غنائي للعام وتميّز أغنية "حزين"، في حفل الموريكس دور.
حفل "الموريكس دور Murex d'Or" يتم نقله على قنوات: تلفزيون دبي، one tv وmtv.
وتأتي هذه الدورة بعد 20 عاماً من نجاح حفل الموريكس دور بنسخته المحلية في لبنان.
"الموريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.