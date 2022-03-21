أحلام منفعلة في حفل ​الموريكس دور: "بعدوا الشباب عني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أبدت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، انزعاجها من محاولة بعض المعجبين التقاط صورة تذكارية معها، في حفل ​الموريكس دور​ Murex d'Or بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.

ونشرت قناة "onetvlebanon" العارضة للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تخاطب فيه "أحلام" أحد المنظمين بانفعال، قائلة: "بعدوا الشباب عني"

وحصدت الفنانة أحلام، جائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام وأفضل ألبوم غنائي للعام وتميّز أغنية "حزين"، في حفل ​الموريكس دور.

حفل "الموريكس دور Murex d'Or"​ يتم نقله على قنوات: تلفزيون دبي، one tv وmtv.

وتأتي هذه الدورة بعد 20 عاماً من نجاح حفل ​الموريكس دور​ بنسخته المحلية في لبنان.

"الموريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.