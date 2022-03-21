15 صورة لنجوم الفن العربي من حفل ​الموريكس دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص الكثير من نجوم الفن العربي على حضور حفل ​الموريكس دور​ Murex d'Or بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.

ومن بين النجوم الذين حضروا الحفل، نادين نسيب نجيم، أسما لمنور، أحلام، حبيب الغلوم، هدى حسين، رحمة رياض، فايز السعيد، جمال سنّان، محمود نصر، نهلة الفهد، جو سعد، يعقوب الفرحان، بيار خضرا، وبوسي شلبي وغيرهم.

حفل "الموريكس دور Murex d'Or"​ يتم نقله على قنوات: تلفزيون دبي، one tv وmtv.

وتأتي هذه الدورة بعد 20 عاماً من نجاح حفل ​الموريكس دور​ بنسخته المحلية في لبنان.

"الموريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.