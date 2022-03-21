أول رد من الفنانة “شيرين عبدالوهاب” بعد خبر حملها من طليقها حسام حبيب.. ماذا قالت؟ (صورة)

كتب امير فتحي في الاثنين 21 مارس 2022 12:50 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعى أنباء حول حمل المطربة شيرين عبد الوهاب، خاصةً بعدما ظهرت مؤخرًا منتفخة البطن أثناء إحيائها لحفل زفاف، وانتشرت الشائعة على نطاق واسع.

وتجاهلت شيرين عبد الوهـاب تلك الأنباء، ونفتها على طريقتها الخاصة، من خلال نشرها صورة منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، موضحةً نحافتها وعدم وجود ذلك الانتفاخ الذي رآه البعض حملًا.

وعلّقت شيرين عبد الوهـاب على الصورة، قائلة: هتيجبوا إيه لست الحبايب في عيد الأم؟ بفكركم أهو فاضل 3 أيام.. هنا ومريم بناتي حبايبي بغششكم.

شيرين عبدالوهاب تكشف علاقتها بالعريس المثير للجدل

هذا وقد كشفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب علاقتها بالعريس الذي أثار الجدل خلال حفل أحيته أخيرًا.

وهنَّأت شيرين العروسين لينا وأحمد، اللذين أعاداها للغناء في حفلات الزفاف بعد تغيب سنوات، مشيرةً إلى أن العريس هو أحد متابعيها منذ سنوات.

وقالت، أول أمس، عبر حسابها الشخصي في «تويتر»: «مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، وربنا يسعدكم، شكراً يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجاة دي».

وأضافت: «مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة. شكرًا يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة أني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم».

يُذكر أن جدلًا واسعًا أثير حول الحفل الذي غنَّت فيه شيرين عبد الوهاب قبل أيام، بسبب احتفاء العريس الشديد بها، وانتشرت شائعات تفيد بأنه ابن شقيقتها.

شيرين تتصدر الترند بعد بكائها في حفلها الأخير بالكويت

يُذكر أن شيرين تصدَّرت محرك البحث غوغل منذ عدة أيام بعدما بكت على المسرح أثناء إحياء حفل غنائي بدولة الكويت، وهذا جعل عددًا من النشطاء يتعاطفون معها وآخرون ينصحونها بالخروج من محنتها بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب.

وعلّق الإعلامي عمرو أديب، على بكاء الفنانة شيرين عبد الوهـاب، والملابس الغريبة التي ارتدتها خلال الحفل، وقال خلال «برنامج الحكاية» المذاع على قناة «Mbc مصر»: «ظهرت شيرين على المسرح في الكويت مش شيرين عبد الوهـاب شكلها مختلف وترتدي ملابسَ مختلفة وأجهشت بالبكاء أكثر من مرة».

وأكد عمرو أديب أنّ إطلالة شيرين عبد الوهاب بملابس كاجوال غير مهندمة وزيادة وزن واضحة في حفلها الأخير بدولة الكويت وتعرضها لنوبات بكاء أكثر من مرة، تعكس معاناتها مما وصفه بـ«الكرب العظيم»، وناشد جمهورها وكل المقربين منها دعمها نفسياً حتى تتجاوز الأزمة الراهنة، كما وَجّه لشيرين نصيحة بضرورة التقرب إلى الله.

وأضاف عمرو أديب: «نحن نعيش أياماً صعبة وحتى ابتدوا دلوقتي يطلعوا لنا أبحاث عن الناس اللي جالها كورونا وإنه بيأثر نفسيّاً في الإنسان، وناس كتير بشوفها عايز يسيب نفسه يغرق، وأنا شفت شيرين كده عايزة تغرق ومش عايزة تقاوم، ماشية زي ما الموج بيمشيها ولما تغرق تغرق».

وتابع الإعلامي المصري: «قرأت تعليقات غريبة على إطلالة شيرين في حفل الكويت، ولو كل واحد وقف جنب واحد هيبقوا اتنين والمجتمع يقف على رجله، وهذه هي أصعب الأوقات التي يجب أن نقف فيها بجوار بعض».

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