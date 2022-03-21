شكرا لقرائتكم خبر عن بكرة تشوفى ابنك راح فين.. 30 مليون مشاهدة فى 4 أشهر لـ أغنية متخافيش ياما (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أغنية "متخافيش ياما" لـ مغنى الراب على لوكا في تخطى حاجز الـ30 مليون مشاهدة، منذ طرحها يوم 4 نوفمبر من العام الماضى 2021، على القناة الرسمية للمغنى على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد تصدر الأغنية التريند عدة مرات في خلال الفترة.

وهذه كلمات الأغنية:

متخافيش ياما على ايه

شايله هم الدنيا ليه

ربك دايماً بيراضى

بكره تشوفى ابنك راح فين

متخافيش ياما على ايه

شايله هم الدنيا ليه

ربك دايماً بيراضى

بكره تشوفى ابنك راح فين

ولا فارقه معايا الناس

مين سالك مين بصاص

مين راضى و مين اتغاط

انا بغلى و هما رخاص

رايح فاضى و جاى بكاس

جايب دهب و جايب ماس

اللى جاى بالمللى اتقاس

هم ايه بالرجل اتداس

كله جاى على ظبط الظبط

زى ما انا حاسب بظبط

ياما عيشنا كتير فى الضغط

بكره نملى شاشات العرض

ولا عمرى انسى الماضى

زى ما انا كده عالعادى

سامحونى بس لو مش فاضى

مش شايف غير بكره قصادى

متخافيش ياما على ايه

شايله هم الدنيا ليه

ربك دايماً بيراضى

بكره تشوفى ابنك راح فين

متخافيش ياما على ايه

شايله هم الدنيا ليه

ربك دايماً بيراضى

بكره تشوفى ابنك راح فين

النهارده لو صعب بكره هنساه

بنودع الهم بنودع الاحزان

لو فرحى ده قيراط بكره فدان

النهارده كان ورد بكره بستان

بكره تحتاجينى بس مش هتطولينى

شيبى مهما تشبى برضوا لا مش هتطولينى

كنتيس فى ضيقتى جنبى ولا كنتى بتحبينى

مش شايفك جنبى فى الطياره ولا فى لامبورجينى

كله جاى اسف

دلوقتى انا احلويت

كله جاى خايف

اكون انا ما نسيت

سامحنى ياما مش هسامح اى حد ضيق

متجيش عشان مفيش خلاص يا صاحبى قفلتا الدايره

مستغرب ليه دلوقتى ما انا بظبط عملت زيك

تعملش طيب الشخصيه دى عليك مش لايقه

متخافيش ياما على ايه

شايله هم الدنيا ليه

ربك دايماً بيراضى

بكره تشوفى ابنك راح فين

متخافيش ياما على ايه

شايله هم الدنيا ليه

ربك دايماً بيراضى

بكره تشوفى ابنك راح فين