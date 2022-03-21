شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر: أمى كانت شخصية مرحة كما كانت على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت فيروز أحمد عبد الوارث، ابنة الفنانة سعاد نصر، إن والدتها كانت مرحلة بشكل كبير داخل الأسرة، وتعاملها كان تلاقى وبعفوية شديدة ودائمًا ما تميل لروح الفكاهة كما كانت على الشاشة، وتابعت:" طبيعتها على الشاشة هى طبيعتها فى الحقيقة وتعاملها معانا فى الأسرة أقرب لدورها بشخصية مايسة".

وأضافت "فيروز أحمد عبد الوارث"، خلال حوارها ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن والدتها لم تجبرهم على دخول المجال الفنى وتركتها على حريتها، وتابعت:" هى عارفة أن الفن متعب جدًا وهى شخصية كانت بتحب التمثيل جدًا وكانت بتجبرنا نشوف أعمالها".

وتابعت "فيروز أحمد عبد الوارث"،:"كانت تحب عمل الخير ولديها ضمير فى عملها، وتابعت:" لها أعمال خير كتير مع اللى تعرفه واللى متعرفهوش.. وى اريت نبقا نصها..وهى ست بيتوتة ومرة خدتها السينما نامت".

وأشارت "فيروز أحمد عبد الوارث"، إلى أن العائلة قدرت ما فعله الفنان الكبير محمد صبحى، عندما رفض أن يقوم أحد بدور "ماسية"، فى الجزء السادس، بيوميات ونيس، وتابعت:" أى حاجة فى سيرة ماما بتبسطنا أوى..ولما شفنا المسلسل اتبسطنا".

وقال طارق أحمد عبد الوارث، أبن الفنانة سعاد نصر، والذى شارك فى الحوار، أن والدته كانت كروية وتشجع النادى الأهلى ونظرًا لأنه يشجع نادى الزمالك كان بينهما مناوشات طريفة كثيرة، وتابع: "لا يمكن أحضر معاه ماتش بين الأهلى والزمالك، لأنى زملكاوى وهى أهلاوية وكانت تفكرنى بستة واحد".

وأكد "طارق أحمد عبد الوارث"، أن والدته كانت تنتقى أعمالها بشكل دقيق وكانت تميل للأدوار الكوميدية، لافتًا إلى أنه قلل من المجهود الذى يبذله الفنان فى عمله ذات مرة فقامت والدته باصطحابه معها ذات مرة، وتابع: "قعدت 17 ساعة وانا قافل فمى وبعد ما خلصنا قالت لى شفت أحنا مش بنتعب ازاى.. مهنة التمثيل مرهقة للغاية".