أعرف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة “زكي فطين عبد الوهاب”.. والسبب الحقيقي لوفاته المفاجئة!

كتب امير فتحي في الأحد 20 مارس 2022 11:57 مساءً - يعتبر الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب أحد أهم النجوم في الثمانينات والتسعينات، وله العديد من الأدوار الهامة في السينما والتليفزيون، ووالدته هي الفنانة الراحلة ليلى مراد ووالده هو المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب، وتزوج من الفنانة الراحلة سعاد حسني.

كشف المخرج المصري خالد الحجر، تفاصيل آخر زيارة للفنان المصري زكي فطين عبد الوهـاب، في المستشفى أمس السبت، وتفاصيل اللحظات الأخيرة قبل رحيله، بعد صـراع مع مـرض السرطان.

وقال خالد الحجر: أنا كنت عنده امبارح في المستشفى واتكلمنا شوية وبعد كده سكت متكلمش وكان تعبان ومشيت بعدها.

رحل اليوم الأحد 20/3/2022، الفنان زكى فطين عبد الوهـاب عن عمر ناهز 61 عامًا بعد صــراع مع مـرض السرطان، ووصل منذ قليل، جثمانه لمقابر والده المخرج الكبير فطين عبد الوهـاب لدفنه بجواره بصلاح سالم، وحرصت الفنانة المصرية نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على مرافقة الجثمان.

وعانى عبد الوهاب من أزمتين كبيرتين هما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو الماضي بورم في المخ، وفى منتصف عام 2019 أصـيب بسرطان في الرئة.

رد فعل ليلي مراد من زواج زكي فطين عبدالوهاب من سعاد حسني

تحدث الفنان والمخرج زكي فطين عبدالوهـاب، عن زواجه من الفنانة سعاد حسنـي، وقال: إنه حدث ارتباط معها وتزوجنا، وكنت صغيرًا، ولكن والدتي الفنانة ليلي مراد لم تكن مرحبة بفكرة الزواج من سعاد حسنـي.

وأكمل تصريحاته: والدتي كانت تحب الفنانة سعاد حسنـي جدًا كفنانة فقط، وتزوجنا لمدة 6 أشهر وبعدها أصبحنا أصدقاء لمدة سنين.

وأضاف زكي فطين عبدالوهـاب، أن السبب الرئيسي في الانفصال هو عدم الاتفاق مع الشخصيتين، لأنه كان طالب يدرس وكان في بداية حياته وهي فنانة مشهورة أكبر منه سنًا، مشيرًا إلى أنه بعد الإنفصال ظلت علاقة الصداقة متواجدة بينه وبينها.

زكي فطين عبدالوهاب يعلن مرضه

وفاجأ الفنان زكي فطين عبدالوهـاب، أصدقاءه ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بخبر إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة.

وكتب زكي فطين عبد الوهـاب، في منشوره عبر فيسبـوك: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشتف للأسف إني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

وأصيب الفنان زكي فطين عبد الوهـاب بسرطان الرئة في مايو 2019 وتعافى منه لكنه تعرض لأزمة مالية خلال فترة علاجه.

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهـاب، كواليس رحلته مع مرض السرطان حتى الشفاء منه، مؤكدا أنه دومًا متماسك مع المشـكلات مهما كان حجمها، موضحًا أن العامل النفسي أكثر ما يساعد الإنسان على التغلب على المرض.

وأضاف: تقبلت الأمر بشكل عادي ولم أشعر بخضة كبيرة وهذا ما ساعدني كثيرًا على الشفاء”، موضحًا أن أكثر النجوم الذين وقفوا إلى جانبه خلال فترة مرضه هي الفنانة نادية لطفي، وأخوه من والدته أشرف أباظة.

زكي فطين عبد الوهاب يعلن إفلاسه

في عام 2020 أعلن زكي فطين عبد الوهـاب افلاسه وكتب في منشوره على فيسبـوك: «انا مخــنوق .. جالى مسلسل مع المخرجة الموهوبة “مريم ابو عوف” .. دور كوميدى .. مش كوميدى .. دور أقرب للسخريه اخيرًا .. بس للأسف الدكتوره بتاعتى منعتنى من النزول للتصوير بسبب ” الكورونا” .. لان مناعتى أضـعف من الشخص الطبيعى .. خصوصًا بعد جلسات ال “chemo” .. ورجعنا تانى للفلس والخنقة .. ملعون أبو المـرض».

من هو زكي فطين عبدالوهاب؟

زكى فطين عبد الوهـاب ابن الفنانة ليلـى مراد والمخرج فطين عبد الوهـاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم “أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

زكى فطين عبد الوهـاب هو أيضًا ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، “اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين”.

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