مسلسل هدى حسين “من شارع الهرم الى” يثير غضب المصريين بسبب راقصة.. ومطالبات بايقافه!

كتب امير فتحي في الأحد 20 مارس 2022 11:57 مساءً - شن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هجوما حادا على مسلسل كويتي، اعتبروه يسيء للمصريات، وطالبوا بعدم عرضه في شهر رمضان المقبل.

وأثار الإعلان الترويجي للمسلسل الكويتي “من شارع الهرم إلى”، الذي نشرته بطلة المسلسل، هدى حسين، على حسابها على إنستغرام، جدلا كبيرا، بعد ظهور فنانة مصرية تجسد دور راقصة، تحمل الجنسية المصرية، وتتسبب في الوقيعة بين زوج وزوجته.

ولعبت دور الراقصة الفنانة المصرية، نور الغندور، التى تعيش في الكويت وتشارك في أعمال هناك.

وأوضح صانع المحتوى الكويتي، محمد الظفيري، إن اسم المسلسل في البداية كان “من شارع الهرم إلى المسيلة”، (اسم مدينة في الكويت)، ثم تم تغييره إلى عدة أسماء أخرى كلها شملت “شارع الهرم”، وهو ما اعتبره استفزازا، مضيفا أن “أسهل شيء هو الجهل وقلة الأدب، وأصعب شيء هو الثقافة والاحترام.. أنا كويتي ولا أرضى أن تظهر مصر بهذه الصورة”.

وأضاف “إذا كنت تذهب لمصر ولا تعرف إلا الراقصات، فهذه مشكلتك أنت وليست مشكلتنا، مصر يعني الحضارة المصرية القديمة، ويعني الحضارة اليونانية والقبطية والقبطية وعهد الرؤساء والثروات، هوليود العرب، وهو المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله، لا أحد يقول إنهم يفعلون ذلك في مسلسلاتهم، هذا شأنهم يتحدثون عن أمورهم الداخلية كما يريدون، يا غريب كن أديب”.

بيما كتب حساب مصري على تويتر: “و كالعادة الأشكاء لا يهدأ لهم بال لحد ما يقولوا على المصرية رقاصة. مسلسل “من شارع الهرم الى” عبارة عن واحدة مصرية بتشتغل رقاصة و بتجري ورا الرجالة الكويتيين. طبعاً ترسيخ للفكرة القدرة “المصريات رقاصات و بيجروا ورا الفلوس”.”.