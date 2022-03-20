جبان عشان عمل كدا.. أول تصريح لـ ياسمين رئيس بعد طلاقها من المخرج هادي الباجوري

كتب امير فتحي في الأحد 20 مارس 2022 11:57 مساءً - عادت الفنانة المصرية ياسمين رئيس لتصدر التريند من جديد، وذلك بعدما وجهت رسالة غامضة لها على «تويتر»، وربط الجمهور أنها مقصودة لطليقها المخرج هادي الباجوري، ولكن ما السبب وراء نشرها في الوقت الحالي، ولم ترد ياسمين على هاتفها لمعرفة حقيقة التويتة

وجهت الفنانة ياسمين رئيس، رسالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تـويتر. و كتبت ياسمين: “الجـبان دائمًا يختار أسهل الطرق للهـروب ،لإنه غير قادر علي المواجهة ”.

فيما علّق على التويتة الآلاف من الجماهير وكانت تعليقاتهم على النحو التالي: في منتصف الجبهة، مقصودة، عندك حق يا نجمة، ميستاهلكيش وربنا يعوض عليكي

زواج ياسمين رئيس

يُشار إلى أن ياسمين رئيس تزوجت من المخرج هادي الباجوري، بعد أن جمعتهما قصة حب عاصفة بدأت بالإعجاب المتبادل عندما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل “عرض خاص”.

وبدأت مشاعر الثنائي تتغير تجاه بعضهما، لكنها لم تترجم على أرض الواقع، إذ غابا عن بعضهما لمدة 5 أعوام قبل أن يعودا ويلتقيا فيقعا بالحب مجددًا.

وخلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج “معكم”، كشفت “ياسمين” عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، التي ذكرها فيلم “هيبتا”، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكـاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وأخيراً الـ”هيبتا” أو الحب الدائم، وأسفر الزواج عن طفل وحيد اسمه “سليم”.

هادي الباجوري يثير الجدل بتصريحاته عن زوجته ياسمين رئيس

وكان المخرج المصري هادي الباجــوري قد أثار الجدل حول زوجته -السابقة- ياسمين رئيـس بسبب تصريحاته خلال استضافته في “برنامج كلام الناس” عبر قناة mbc مصر، حيث تحدث عن علاقته بها وموقفه من المشاهد الجريئة والسينما النظيفة.

وقال الباجوري: “معنديش مشكلة مراتي تتباس وتقدم مشاهد رومانسية لأني مش منافق ومعنديش عقد نفسية، وبفرح لما الناس تقولي جوز الممثلة، وفخور بنجاح زوجتي ياسمين رئيس، الممثلة اللي مش مستعدة للهجوم عليها متشتغلش، كلام الناس لا يشغلني في شغلي ولا حياتي”.

ولم يصدر أي تعليق وقتها من “رئيس” على هذه التصريحات، بينما كانت تنشر عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مقاطع فيديو من يوميات زيارتها الأخيرة إلى العاصمة السعودية ومشاركتها في مسرحية أحفاد “ريا وسكينة” بموسم الرياض، كما كشفت مؤخرًا عن أدائها لمناسك العمرة، من خلال صورةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتـر».

ياسمين رئيس تعلن إنفصالها عن هادي الباجوري

وبعدها أعلنت الفنانة ياسمين رئيس انفصالها عن زوجها هادي الباجوري، مشيرة إلى أنه كان هناك عشرة طويلة بينهما، ولكنها لم تدم، وإستعانت “ياسمين” بسورة البقرة وغرّدت، عبر حسابها على «تويتر»، مستشهدة بآية قرانية تقول:” ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم؛ الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

ياسمين رئيس في مسرحية “أحفاد ريا وسكينة”

واحتلت الفنانة ياسمين رئيـس، قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، منذ أيام، بالتزامن مع عرض مسرحيتها “أحفاد ريا وسكينة“، والتى قدمتها ضمن فعاليات موسم الريـاض، وحصدت العروض على جمهور كامل العدد مع تصفيق حار عقب انتهاء المسرحية.

وعن مسرحية “أحفاد “ريا وسكينة”، قالت ياسمين رئيـس: استمتعت بالتمثيل أمام الجمهور وجهًا لوجه، وأسعدني طلباتهم بمد عروض المسرحية لأيام أخرى، تلك ردود الأفعال الفورية التي حصدتها المسرحية هى مكافأتى عن كل المجهود والتدريبات التى بذلها كل فريق المسرحية لتقديم عرض راقى يُسعد الجمهور.

وتقدم ياسمين رئيـس في مسرحية أحفاد ريّا وسكينة شخصية بوسي شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

ويشاركها في بطولة المسرحية النجمة دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجـوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

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