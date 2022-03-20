شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة زواج زكى فطين عبد الوهاب وسعاد حسنى ومدة زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 61 عامًا، وفى تصريحات سابقة له بأحد البرامج التليفزيونية قال إنه فاجأ والدته الفنانة ليلى مراد بطلب الزواج من الفنانة سعاد حسنى، فاندهشت من هذا الطلب ورفضت بشدة ولكنها كانت تحب سعاد حسنى، وكان السبب فقط في اعتراضها بسبب فرق العمر، وكنت أنا وقتها طالبا وهى نجمة كبيرة، وقضى معها 6 أشهر فقط وبعدها انتهت قصة الحب التى جمعت بينهما.

زكي فطين عبد الوهاب الذي ولد في الثامن عشر من فبراير عام 1961 ودرس في المعهد العالي للسينما بدأ حياته الفنية كمخرج بعد تخرجه من المعهد عام 1983 قبل أن يتوجه للتمثيل ويقدم العديد من الأدوار الناجحة كانت حياته الشخصية مليئة بالأسرار.

زكى فطين عبد الوهاب حينما تعرف على سعاد حسنى كان فى فترة أثناء تدريبه بمعهد السينما على يد زوجها السابق المخرج على بدرخان في فيلم "أهل القمة"، والذى كانت تشارك في بطولته، وتقابلنا عدة مرات حتى قررنا الزواج، ولكنه لم يدم طويلة فقد انفصلنا بعد عدة أشهر.

ورغم رفض والدته الشديد لهذا الزواج إلا أنه تزوجها رغم عنها وحينما انفصلا أصبح الثنائي صديقين لسنوات عديدة.

وقدم زكى فطين عبد الوهاب العديد من الاعمال المهمة فى مشواره الفنى منها: "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، الفاجومى، سمارة، أهل كايرو، المواطن اكس، على كف عفريت، طرف ثالث، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".



سعاد حسنى وزكى فطين عبد الوهاب



