شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط حضور حفل عمرو دياب وحماقى بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع لأول مرة الهضبة عمرو دياب والنجم محمد حماقى، في حفل غنائى واحد يقام فى السعودية ضمن حفلات موسم الرياض المقام برعاية الهيئة للعامة للترفيه، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر مارس الجارى.

ووضعت هيئة الترفيه عددا من الشروط لهذا الحفل الكبير الذي يجمع نجمين كبيرين فى حفل واحد، ومنها العمر المسموح به للحضور بداية من 12 عامًا، والتذاكر غير قابلة للاسترداد أو الاسترجاع، ويجب الوصول للحفل بشكل مبكر ويحق للمسئولين عن دخول الجمهور بعدم السماح لهم بالدخول بعد الوقت المحدد، ولا يحق لحامل التذكرة بالمطالبة باسترداد ثمن التذاكر.

كما تضم الشروط أنه يجب على حامل التذكرة التحقق من مواعيد وأماكن وتاريخ التذكرة ويتحمل وحده مسئولية ذلك، ولا يسمح بدخول الكاميرات الاحترافية، ويحق للمكان التقاط الصور والفيديوهات للحضور ونشرها عبر الإنترنت والمواقع الصحفية، ولا يسمح بإعادة بيع التذاكر والتي تعتبر شخصية.

وكان الهضبة عمرو دياب قدم حفلاً غنائيًا بالرياض على مسرح أبو بكر سالم بحضور الآلاف من محبيه وصعد على المسرح مرددًا أغنيته "يا أنا يا لأ"، وبعدها حرص على تحية الجمهور ووجه لهم كلمة قال فيها: "بتوحشوني من فترة لفترة، بيوحشني أجي هنا وأغني وأبقى معاكم، وتملي كده بأبقى سعيد، وبشكر كل اللي نظموا لنا الحفلة والقائمين على الموضوع ده الجميل".

وغنى الهضبة عددا من أغانيه الشهيرة منها "بحبه" وبعدها "برج الحوت" وسط صيحات المعجبات اللاتي حرصن على الغناء معه بداية من مقطع "والله بحبك موت وأحب برج الحوت"، ثم غنى "أنت الحظ"، "رايقة"، "وياه"، "قدام مرايتها"، "اتقل"، "أحلى ونص" و"يتعلموا"، اضافة إلى عدد من أغانيه القديمة منها "ميال"، "نور العين"، "قمرين"، "لو عشقاني"، "العالم الله" "وليلي نهاري".

أما الميجا ستار محمد حماقى أحيا مؤخرا حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان Jttx للموسيقى في جدة بالمملكة العربية السعودية، وأشعل حماقى الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التى تألق بها طوال مشواره الفني، منها "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلموني"، "يا ستار".. بالإضافة إلى عدد كبير من أغانى ألبوم "يا فاتني" منها "لا ملامة"، "لوهتسيب"، "تك"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك".