شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى وهند صبرى فى الشيخ زايد لتصوير "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور الفنانان ماجد الكدوانى وهند صبرى مشاهدهما الخارجية فى فيلم "فضل ونعمة" بشوارع مدينة الشيخ زايد، بعد ما صورا فى منطقة المعادى الأسبوع الماضى، ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويكثف المخرج رامي إمام تصوير مشاهد الفيلم، حيث يأمل صناعه في الانتهاء منه وعرضه.

فيلم "فضل ونعمة" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمامن ومرشح أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

من ناحية أخرى يستعد النجم ماجد الكدوانى، لتقديم جزء ثانى من مسلسله "موضوع عائلى"، بعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى لنوعية 10 حلقات، وجارى عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.