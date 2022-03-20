"كف ودفوف" يفوز بجائزة المسلسل الخليجي للعام في حفل ​الموريكس دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:
فاز مسلسل "كف ودفوف" بجائزة المسلسل الخليجي للعام، في حفل الموريكس دور Murex d'Or بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.
مسلسل "كف ودفوف" من إنتاج شركة Eagle Films لصاحبها جمال سنّان.
حفل "الموريكس دور Murex d'Or" يتم نقله على قنوات: تلفزيون دبي، one tv و mtv.
وتأتي هذه الدورة بعد 20 عاماً من نجاح حفل الموريكس دور بنسخته المحلية في لبنان.
"الموريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.