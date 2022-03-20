"كف ودفوف" يفوز بجائزة المسلسل الخليجي للعام في حفل ​الموريكس دور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاز مسلسل "كف ودفوف" بجائزة المسلسل الخليجي للعام، في حفل ​الموريكس دور​ Murex d'Or بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.

مسلسل "كف ودفوف" من إنتاج شركة Eagle Films لصاحبها جمال سنّان.

حفل "الموريكس دور Murex d'Or"​ يتم نقله على قنوات: تلفزيون دبي، one tv و mtv.

وتأتي هذه الدورة بعد 20 عاماً من نجاح حفل ​الموريكس دور​ بنسخته المحلية في لبنان.

"الموريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.