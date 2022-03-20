فن ومشاهير

تيم حسن يفوز بجائزة الممثل العربي للعام في حفل ​الموريكس دور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاز النجم تيم حسن، بجائزة الممثل العربي للعام عن مسلسل "الهيبة - جبل"، في حفل ​الموريكس دور​ Murex d'Or بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.

حفل "الموريكس دور Murex d'Or"​ يتم نقله على قنوات: تلفزيون دبي، one tv و mtv.

وتأتي هذه الدورة بعد 20 عاماً من نجاح حفل ​الموريكس دور​ بنسخته المحلية في لبنان.

"الموريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا