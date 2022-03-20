فن ومشاهير

"حد الطار" يفوز بجائزة الفيلم السينمائي الخليجي في حفل ​الموريكس دور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

فاز فيلم "حد الطار" بجائزة الفيلم السينمائي الخليجي لعام 2020 و2021، في حفل ​الموريكس دور​ Murex d'Or بنسخته الدولية الأولى المقامة في اتلانتس دبي.

فيلم "حدّ الطار" من إخراج عبد العزيز الشلاحي.

حفل "الموريكس دور Murex d'Or"​ يتم نقله على قنوات: تلفزيون دبي، one tv و mtv.

وتأتي هذه الدورة بعد 20 عاماً من نجاح حفل ​الموريكس دور​ بنسخته المحلية في لبنان.

"الموريكس دور" مهرجان يجمع الفنون المختلفة من تمثيل وإخراج وغناء، ومنهجية المهرجان لا تعتمد فقط على التكريمات، فهناك جوائز تعتمد على تصويت الجمهور وآراء النقاد.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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