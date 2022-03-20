جلسة حوارية لـ ستيف هارفي في “إكسبو دبي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 44 دقيقة

حضر نجم الكوميديا الأميركي ستيف هارفي الى إكسبو 2020 في دبي، الأحد، حيث أحيا جلسة حوارية مدّة 30 دقيقة.

وشارك هارفي خلال هذه الجلسة الحاضرين محطات من حياته الشخصية والمهنية الحافلة بتجارب وخبرات مثيرة، وأجاب فيها على أسئلتهم.

ووجه ستيف هارفي خلال حديثه رسالة إلى الأشخاص الأقل حظاً من الناحية المادية وحثهم على التمسك بحلمهم، وتغيير العقلية التي يفكرون بها في سبيل الوصول إلى النجاح الذي يسعون لتحقيقه، فكل شخص موجود في العالم لسبب، مشدّدا على ضرورة أن نؤمن بإمكاناتنا وقدرتنا على تحقيق أهدافنا.

وقال: “إذا سئمت من كونك فقيرًا، بإمكانك فعل شيء حيال ذلك، وأن تتخذ قرارا بتغيير ذلك. ففي اللحظة التي تغير فيها رأيك، تتغير الأشياء من حولك”.

كذلك، صرّح ستيف هارفي أن إكسبو 2020 دبي يعتبر بمثابة فرصة رائعة لتوحيد العالم وتنحية الخلافات. وأشاد بالجهود الكبيرة المبذولة والتي استطاعت جعله وجهة شاملة، لتواصل الإمارات إثبات قدرتها على تحقيق المستحيل وأن تكون مركزًا عالمياً ومثال يحتذى به.

وأبدى ستيف هارفي إعجابه بالنموذج الفريد الذي تنتهجه دولة الإمارات، والذي ساهم في ازدهارها، وجعلها حلما لأي شخص لكي يعيش فيها.

وتأتي الفعالية بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع الإماراتي، وتضم برنامجاً حافلاً من الأنشطة والجلسات الحوارية، التي تدعو العالم إلى العمل بشكل جماعي لتعزيز السعادة وجودة الحياة، وتؤكد على أهمية خلق عالم أكثر شمولاً واستدامة وإنصافًا لإيجاد مجتمعات أكثر سعادة.