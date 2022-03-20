مكافأة ضخمة من ريال مدريد لمبابي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ 50 دقيقة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن قيمة المكافأة التي سيحصل عليها الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في حال انتقاله مجانًا لريال مدريد في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد رفض كل محاولات ناديه من أجل التجديد، وسط تكهنات تفيد باتفاقه مع ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مبابي سيحصل على مكافأة توقيع من ريال مدريد قدرها 80 مليون يورو، وهو رقم كبير جدًا سيضعه بالقرب من قائمة أعلى تعاقدات ريال مدريد عبر التاريخ.

وحاول ريال مدريد ضم مبابي في الصيف الماضي، وقدم بالفعل عرضين رسميين لسان جيرمان، لكن الأخير رفضهما.

ونجح ريال مدريد في الإطاحة بباريس سان جيرمان، من ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2، في مجموع المباراتين.