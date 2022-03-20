أقوياء الملاحظة سيعرفونها.. ممثلة مصرية وإبنة مخرج كبير.. تزوجت 4 مرات أحدهم من فنان مشهور.. توفيت صغيرة وأبكت الجميع في رحيلها.. فمن تكون؟!

كتب امير فتحي في الأحد 20 مارس 2022 09:57 مساءً - تداول عدد من روّاد السوشيال ميديا صورة لطفلة ومكتوب عليها أنها ممثلة مشهورة وإبنة مخرج كبير، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور معها وأثارت حالة من الجدل في التعليقات منقسمين على من هي تلك الفنانة.

إنها الفنانة الراحلة “جالا فهمي” التي توفيت في السادس والعشرين من شهر فبراير الماضي عن عمر ناهز الـ 59 عامًا، والتي أعاد محبيها نشر صورة لها من زمن طفولتها. وكان واضحًا جمالها الطبيعي وملامحها التي لم تتغير بمرور الزمن.

ونالت الصورة عددًا كبيرًا من التعليقات، وتفاعل المتابعون وروّاد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بجمال ورقة الفنانة الراحلة منذ طفولتها وحتى وفاتها، وعلّق بعضهم :” كانت قمر 14 الله يرحمها”.

صورة نادرة من طفولة الفنانة الراحلة «جالا فهميي»

ولدت الراحلة جالا فهمـي يوم 6 نوفمبر 1962 وهي ابنة المخرج أشرف فهمي، عملت في الإذاعة والتلفزيون بالإضافة إلى ممارستها للتمثيل بدأت حياتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت لا تزال في الثانية عشر من عمرها، ثم عادت كمذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان «حكايات راوية وفكري»، ومنه إلى التلفزيون ثم تفرغت للسينما وحققت النجاح في مجموعة الأفلام التي قدمتها مع المخرج شريف شعبان.

وخلال النصف الأول من حياتها عاشت جالا فهمي في مدينة “سانتياجو” بدولة تشيلي، وبعدها عاشت مع الأسرة في مدريد (إسبانيا) حتى صارت تتحدث الإسبانية كأولاد بلدها ولأن والدتها خريجة آداب قسم فرنسي فكان من الطبيعي أن تحتل فرنسا جزءا كبيرا من حياتها، لذا فهي تتحدث الفرنسية أيضا بطلاقة إذ إن جدتها خريجة مدارس فرنسية ولم تكن تتحدث في البيت إلا بالفرنسية.

درست “جالا” آداب إنجليزي حتى أصبحت ثقافتها تتنوع ما بين العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية وهي أمور ساعدتها كثيراً فنياً واجتماعياً في التعريف وفي محاولة التقريب بين الثقافة الشرقية والغربية عن طريق أفلامها وأيضاً عن طريق المهرجانات التي تحضرها في بلدان العالم.

زيجات جالا فهمي

لم تنجح جالا فهمـي في تكوين بيت وعائلة، إذ تزوجت 4 مرات كانت الأولى من الموسيقار المصري عمر خيرت، وبعدها تزوجت من شخص آخر من خارج الوسط الفني، وبعدها من المخرج “شريف شعبان”، وكان الأخير هو المنتج عمرو حجازي، الذي أنتج لها فيلم “جالا جالا”

وما لا يعرفه الكثير أن الفنانة الراحلة جالا فهمـي، لم تنجب في حياتها سوى إبنها الوحيد “عمر” الذي أسمته على اسم أبيه أول أزواجها الموسيقار عمر خيرت، وظهرت جالا قبل سنوات في حفل زفاف ابنها وبدت علامات التقدم في السن على كل ملامحها.

يُشار أن الموسيقار عمر خيرت كان أول الحاضرين جنازة طليقته الفنانة جالا فهـمي. وتواجد في المسجد، لأداء صلاة الجنازة عليها، وذلك لإلقاء النظرة الأخيرة عليها وتوديعها، قبل دفنها بمثواها الأخير، معربًا عن حزنه الكبير على وفاتها،ومطالبا جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

أعمال جالا فهمي

ومن الجدير بالذكر أن الراحلة جالا فهمي لها العديد من الأعمال الفنّية المتنوعة بين أفلام، مسلسلات، مسرحيات، فمن الأفلام: التي حققت نجاحًا كبير أمام شباك التذاكر: “أول مرة تحب يا قلبي، جالا جالا، علاقات مشبوهة، بيتزا بيتزا، الجنز، طأطأ وريكا وكاظم بية، الحب في طابا، سمكة وأربع قروش، يوم مر ويوم حلو، كيد العوالم”.

تألقت جالا فهمي بجانب السينما في مسلسلين فقط هما: “ليالي الحلمية الجزء الثالث”، ومسلسل “الوسية” بطولة الفنان أحمد عبدالعزيز ومحمود حميدة وعبدالرحمن أبو زهرة. كما قدمت للمسرح عرضا واحدا فقط هو “ولعها شعللها”.

وكان آخر أعمال جالا فهمـي كان فيلم “أول مرة تحب يا قلبي” عام 2003 لتغيب عن الأضواء طوال 19 عاماً، وشاركها في بطولته الفنان تامر عبد المنعم، ووقتها تعرض الفيلم لهجوم كبيرا نظرا لما قيل عن انه يجسد في احداثه جزءا من حياة النجمة (يسرا)، وفي 26 فبراير/ شباط 2022، توفيت جالا فهمي عن عمر ناهز 59 عامًا.

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