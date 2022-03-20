شكرا لقرائتكم خبر عن دفن جثمان زكى فطين عبد الوهاب بجوار والده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، جثمان الفنان زكي فطين عبد الوهاب لمقابر والده المخرج الكبير فطين عبد الوهاب لدفنه بجواره بصلاح سالم، وحرصت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على مرافقة الجثمان.

وشارك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وكل من الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تشييع جثمان الفنان زكي فطين عبد الوهاب من مسحد السيدة نفيسة وأداء صلاة الجنازة عليه.

وتوفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل إحدى المستشفيات بالدقى.

زكى فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

زكى فطين عبد الوهاب هو أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".