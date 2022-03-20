شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة مع والدته ليلى مراد.. نبيلة عبيد تنعى الراحل زكى فطين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 61 عامًا، حيث نشرت صورة له مع والدته النجمة الكبيرة الراحلة ليلي مراد عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "زكي فطين عبد الوهاب نجل المخرج الكبير فطين عبد الوهاب والعظيمة ليلى مراد، الفنان المهذب والصديق العزيز وداعا، استرد الله أمانته بعد معاناة مع المرض الخبيث، ربنا يرحمك".

وتوفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل إحدى المستشفيات بالدقى.

زكى فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

زكى فطين عبد الوهاب هو أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".