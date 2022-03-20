شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تحتفل بعيد الاستقلال التونسى: كل عام وأنت خضراء يا تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة التونسية هند صبري، على الاحتفال بالذكرى الـ66 للاستقلال، إحدى المحطات المهمة فى تاريخ بناء تونس الحديثة لما جسدته من انتصار للشعب التونسى فى معركة نضال دامت عقود عديدة ضد الاستعمار الفرنسي، حيث نشرت صورة لها من بلادها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وكتبت: "كل عام وأنتِ خضراء يا تونس، كل عام وأنت حرّ مستقلّ يا تراب وطني".

ويحتفل التونسيون، اليوم الأحد بالذكرى الـ66 للاستقلال، وألمحت الإذاعة التونسية فى سياق تقريرها إلى تاريخ تونس حيث سمحت معاهدة باردو التى تم إمضاؤها فى 12 مايو 1881 بخرق السيادة الوطنية والاحتلال الكامل للبلاد وإخضاع الباى للحماية الفرنسية حيث أمضى محمد الصادق باى المعاهدة المفروضة عليه والتى تعلن "حماية" فرنسا على البلاد التونسية".

ومثل 20 مارس 1956 مرحلة مفصلية فى تاريخ بناء الدولة الوطنية الحديثة حيث سيظل يوما رمزا فى تاريخ التونسيين وذاكرتهم لما تم تحقيقه من مكاسب فى مختلف المجالات فى دولة الاستقلال.

وقد تم التوقيع على وثيقة الاستقلال بعد مفاوضات بين المستعمر الفرنسى تونس 29 فبراير 1956 توصل بعدها مناضلون تونسيون مع الوفد الفرنسى المفاوض بالسماح بما تقتضيه من "ممارسة تونس لمسؤولياتها فى ميداين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني".