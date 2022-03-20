شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى ينعى زكى فطين عبد الوهاب: الملقن لى بأسرار أبيه فى عالم الكوميديا المحترمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المخرج مجدى الهواري، رسالة رثاء مؤثرة لصديقه الراحل زكي فطين عبد الوهاب، الذى انتقل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، ونشر الهواري صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "كنت طفلاً مهوسًا بأفلام الراحل فطين عبد الوهاب، وكبرت وكنت دائمًا أفكر كيف يصنع هذا العظيم أفلامًا كوميديًا بكواليس شديدة الجدية هكذا، كيف يخلق من ضيوف الشرف نجومًا هكذا، وكيف يصنع نجومًا هكذا، وكيف يمنح للممثل الجاد طعمًا مميزًا في الأدوار الكوميديا هكذا، حتى التقيت بحالة شديدة من التميز️ شخص فنان وموهوب، عصير من جيناته نتاج هذا العظيم فطين عبد الوهاب الذي تأثرت به كثيرًا، هو أيضًا ابن ليلي مراد".

وأضاف الهواري في رسالته: "في البداية سألته عن والده كل هذه الاسئلة! أجابني بكثير من الأسرار عن هذه التساؤلات التي منحتني في اعمالي مذاق ابيه الخاص (كما ادعي)، ومن اليوم هذا أصبحنا اصدقاء بعد أن عرف مدي تأثيري بوالده وبه أيضاً من بعد أن شاركت في حلمه الأول فيلم رومانتيكا، ذلك حلم المخرج الذي أثبت لي كثيرًا من المعادلات السينمائية في واقعية الحدث الحقيقي في السرد الكوميدي بالصورة ومدي تأثيرها على المشاهد! لدرجة انني أصبحت أصور في شوارع القاهرة ليلاً وأنا أتذكر كواليس هذا الفيلم إلى الآن".

وتابع الهواري قائلاً "رحل عنا صديقي العزيز، والملقن لي بأسرار أبيه في عالم الكوميديا المحترمة وأصولها في العمل علي الممثل، وكيف تصنع!! رحل المبدع وابن العظيم، ذكي فطين عبد الوهاب الذي كان يكره أن يكون خليفة ابوه! وكان يريد أن يكون له شخصية منفصلة في الإخراج، ولم يستطيع! وكانت هذه قصة فيلمه الأول والأخير، لذلك انتحر كمخرج بحثًا عن شخصيته المستقلة ولم يجدها، فقرر الانسحاب كمخرج وذهب الي التمثيل بحثاً عن شخصية أخرى فوجد امامه شخصية أمه، فظل طول حياته ساخرًا بين ابوه وأمه، رحل المتواضع المؤدب الفنان المجنون والزاهد فطين عبد الوهاب، رحمة الله عليه".



زكي فطين عبد الوهاب

زكى فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

زكى فطين عبد الوهاب هو أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".