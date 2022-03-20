شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان اللبناني رامى عياش وزوجته داليدا بعيد ميلاد ابنهما "أرام"، حيث بلغ عامه الـ6، وتم الاحتفال فى جو من البهجة والمرح، والتقط الجميع الصور التذكارية تعبر عن مدى السعادة وظهر فيها قالب الحلوى الكبير الذي حمل اللون الأخضر مع زينة عيد الميلاد.



رامى عياش وزوجته داليدا رامى عياش وزوجته داليدا

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رامى عياش وزوجته داليدا وأولادهما رامى عياش وزوجته داليدا وأولادهما حل النجم رامى عياش ضيفًا على الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة الثلاثاء، من برنامج "صاحبة السعادة". وروى رامى عياش كواليس تعارفه على زوجته "داليدا" قائلا: "اتعرفت على مراتى بالصدفة على (غداء) عرفتها وهى عندها 20 سنة، قالت لصحابها قبل ما تعرفنى أنا هتجوز رامى، أول حاجة عملتها رحت لأهلها أتعرف عليهم، حبيت أمها جدا، وزاد حبي لداليدا أكتر، ومتغيرتش بعد الجواز".

وعن ولعه بالغناء منذ صغره أوضج رامى عياش: "أمي سبب حبي فى الغناء، كانت صوتها حلو وأغنى معاها فى المطبخ، وعلمت حفلات المدارس كلها".

وتابع رامى عياش إنه جاء إلى مصر فى عمر 18 عاما، بعد مشاركته فى برنامج "استوديو الفن" بقيادة المخرج سيمون أسمر، وكان من النجوم الذين قدموا معه فى البرنامج زياد برجي، وفارس كرم، ونيشان قدم مذيعًا. ومن بعد البرنامج شهد مشواره الغنائى انطلاقة كبيرة.