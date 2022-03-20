شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يحتفل بعيد الأم بصورة مع والدته: أمى وروحى كل سنة وانتى عمرى كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد عز، على الاحتفال بعيد الأم الذي يوافق اليوم، بصورة مع والدته نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، موجهًا لها رسالة قائلة: "أمي وروحي كل سنة وانتي عمري كله والنور اللي منور حياتي كلها كل سنة وكل أم طيبة وربنا يرحم اللي فارقونا".

ويشارك الفنان محمد عز، كضيف شرف خلال حلقة واحدة من مسلسل "العائدون" للنجم أمير كرارة المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ليغيب بذلك محمد عز عن دراما رمضان 2022 مكتفياً بالظهور في "العائدون" خلال هذه الحلقة.

مسلسل "العائدون" تأليف باهر ديودر وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل اسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبى، ميدو عادل، صبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.



عز ووالدته



محمد عز ووالدته

وشارك محمد عز في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.