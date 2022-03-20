شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى أنا عشت".. محمود الليثى ينتهى من تسجيل ديو جديد مع رضا البحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان والمطرب محمود الليثى عن انتهائه من تسجيل ديو جديد بعنوان "اللى أنا عشت"، من كلمات ملاك عادل، وألحان الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، ويشاركه الغناء المطرب الشعبى رضا، كما يجهز الليثى حسبما صرح لـ"الخليج 365"، لعدة أغانٍ جديدة سينجل يتعاون فيها مع بعض الملحنين والشعراء مثل محمد عبد المنعم ومحمد البوغة وملاك عادل.

وانتهى المطرب محمود الليثى مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة داخل أحد ستوديوهات منطقة الجيزة مع المهندس أحمد جودة تحمل اسم "لامتى"، تشاركه الغناء فيها سلمى الشيمى صاحبة، والأغنية من كلمات حسن عزو، ويوسف طه، وألحان جابر النمر، وتوزيع باسم منير، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان المطرب محمود الليثى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.