10 صور من صلاة جنازة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

أقيمت عقب صلاة المغرب، صلاة الجنازة على الفنان زكي فطين عبدالوهاب، بمسجد السيدة نفيسة، ليتم التوجه لدفن جثمانه بمقابر العائلة.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا الجنازة، كلا من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ونهال عنبر، ومنير مكرم، والمنتجة ماريان خوري.

ورحل الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن عالمنا اليوم الأحد، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 61 عاما.

يذكر أن الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، هو ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب،وبدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع علي بدرخان في فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

كما عمل مساعد مخرج في العديد من أفلام المخرج يوسف شاهين، وتولى إخراج فيلم "رومانتيكا" عام 1996، بطولة ممدوح عبدالعليم، لوسي، أشرف عبدالباقي، شريف منير، علاء ولي الدين، مخلص البحيري، تميم عبده، محمد لطفي.