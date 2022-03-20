"كان يكره أن يكون خليفة أبوه".. مجدي الهواري ينعى زكي فطين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روى المخرج مجدي الهواري، موقفا عن الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد.

وكتب الهواري، عبر حسابه على إنستجرام: "كنت طفلاً مهوساً بأفلام الراحل فطين عبدالوهاب، وكبرت وكنت دائما أفكر كيف يصنع هذا العظيم أفلاماً كوميدية بكواليس شديدة الجدية هكذا!".

وتابع: "كيف يخلق من ضيوف الشرف نجوماً هكذا.. وكيف يصنع نجوماً هكذا!، وكيف يمنح للممثل الجاد طعماً مميز في الأدوار الكوميدية هكذا!، حتى التقيت بحالة شديدة من التميز، شخص فنان وموهوب، عصير من جيناته نتاج هذا العظيم زكي فطين عبدالوهاب الذي تأثرت به كثيرا! هو أيضاً ابن ليلي مراد".

وأضاف: "في البداية سألته عن والده كل هذه الأسئلة! أجابني بكثير من الأسرار عن هذه التساؤلات التي منحتني في أعمالي مذاق أبيه الخاص(كما أدعي!)، ومن اليوم هذا أصبحنا أصدقاء بعد أن عرف مدى تأثيري بوالده".

وأوضح: "وبه أيضاً من بعد أن شاركت في حلمه الأول فيلم رومانتيكا، ذلك حلم المخرج الذي أثبت لي كثيراً من المعادلات السينمائية في واقعية الحدث الحقيقي في السرد الكوميدي بالصورة ومدى تأثيرها على المشاهد! لدرجة أنني أصبحت أصور في شوارع القاهرة ليلاً وأنا أتذكر كواليس هذا الفيلم إلى الآن" .

واستكمل: "رحل عنا صديقي العزيز، والملقن لي بأسرار أبيه في عالم الكوميديا المحترمة وأصولها في العمل على الممثل، وكيف تصنع!، رحل المبدع وابن العظيم، زكي فطين عبدالوهاب الذي كان يكره أن يكون خليفة أبوه!، وكان يريد أن يكون له شخصية منفصلة في الإخراج، ولم يستطع!".

وأضاف: "كانت هذه قصة فيلمه الأول والأخير، لذلك انتحر كمخرج بحثاً عن شخصيته المستقلة ولم يجدها.. فقرر الانسحاب كمخرج وذهب إلى التمثيل بحثاً عن شخصية أخرى فوجد أمامه شخصية أمه.. فظل طول حياته ساخراً بين أبوه وأمه.. رحل المتواضع المؤدب الفنان المجنون والزاهد".

الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، عمل مساعد مخرج في العديد من أفلام المخرج يوسف شاهين، وتولى إخراج فيلم "رومانتيكا" عام 1996، بطولة ممدوح عبدالعليم، لوسي، أشرف عبدالباقي، شريف منير، علاء ولي الدين، مخلص البحيري، تميم عبده، محمد لطفي.

الفنان زكي فطين عبدالوهاب، رحل عن عالمنا اليوم الأحد، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 61 عاما.