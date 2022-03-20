صور| أشرف زكي ومنير مكرم ونهال عنبر في جنازة زكي فطين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

شارك الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم والمنتجة ماريان خوري، في تشييع جنازة الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب من مسجد السيدة نفيسة.

ورحل الفنان زكي فطين عبدالوهاب، عن عالمنا اليوم الأحد، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 61 عاما.

يذكر أن الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، عمل مساعد مخرج في العديد من أفلام المخرج يوسف شاهين، وتولى إخراج فيلم "رومانتيكا" عام 1996، بطولة ممدوح عبدالعليم، لوسي، أشرف عبدالباقي، شريف منير، علاء ولي الدين، مخلص البحيري، تميم عبده، محمد لطفي.

زكي فطين عبدالوهاب هو ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبدالوهاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع علي بدرخان في فيلم "أهل القمة"، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.