"لم يكتمل".. عبدالرحيم كمال يكشف تفاصيل تعاونه مع زكي فطين عبدالوهاب في فيلم من إخراجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الكاتب عبدالرحيم كمال، عن مشروع فيلم، كان من المقرر، أن يقوم بإخراجه الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد.

الكاتب عبدالرحيم كمال، كشف عن المشروع، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رحم الله زكي فطين عبدالوهاب فنان حقيقي كان داخله مخرج كبير جدا، أسعدني الحظ من سنوات طويلة، والتقيت به لكتابة سيناريو فيلم لم يكتمل".

وتابع: "كانت الحوارات معه ممتعة، كان ممتلئ بالسينما، زكي فطين ابن أهم من امتهنوا مهنة السينما في الشرق، ليلي مراد النجمة الأغلى والأشهر، وفطين عبدالوهاب المخرج الأقرب لوجدان المصريين".

وأضاف: "ومرت السنوات والتقيت بذكي ثانية في أحد الفنادق، كان مرشحا لأداء شخصية مهمة في مسلسل كتبته ودار الحوار الممتع ثانية وسألته عن الإخراج، هز رأسه ولمعت عيناه وقال إنه الآن ممثل اكثر، وذلك مربح وأقل إجهادا، ولكن عيونه خبأت حلما لم يخمد أبدا، وها هو يغيب عنا".

عبد الرحيم، اختتم: "ويظل زكي فطين عبدالوهاب فنان حقيقي وشخص مميز، ومبهر، وأخر السلالة الفنية، والتي هي السلالة الأشهر في تاريخ الفن المصري، سلالة ليلى مراد، ومنير مراد وذكي مراد، وفطين عبدالوهاب، وعباس كامل، رحم الله الفنان والإنسان الجميل زكي فطين عبدالوهاب".

الفنان الراحل زكي فطين عبدالوهاب، عمل مساعد مخرج في العديد من أفلام المخرج يوسف شاهين، وتولى إخراج فيلم "رومانتيكا" عام 1996، بطولة ممدوح عبدالعليم، لوسي، أشرف عبدالباقي، شريف منير، علاء ولي الدين، مخلص البحيري، تميم عبده، محمد لطفي.

الفنان زكي فطين عبدالوهاب، رحل عن عالمنا اليوم الأحد، بعد معاناة مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 61 عاما.