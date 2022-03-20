رمضان 2022.. عمرو سعد ببرومو "توبة": اللي يصحي الفهد يتحمل عضة أنيابه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت منصة شاهد VIP، برومو مسلسل "توبة" الذي من المقرر عرضه من خلالها، ضمن مسلسلات رمضان 2022، وكذلك عبر قناة MBC مصر، والعمل من إخراج أحمد صالح، وبطولة الفنان عمرو سعد بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

يضم البرومو لقطات من العمل لمعظم الأبطال المشاركين فيه، لنشاهد حياة "توبة" ونعرف أنه كان يخفي الكثير من الأسرار، وظهر سعد في لقطة وهو يقول "اللي يصحي الفهد يتحمل عضة أنيابه".

تدور أحداث مسلسل "توبة" في منطقة شعبية مصرية عتيقة في مدينة بورسعيد الساحلية، يعيش الهارب من ماضيه المجهول أحمد السيد عبدالتواب "توبة" وسط حارة منذ سبع سنوات بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود ليطارد "توبة" لينغص عليه صفو حياته.

"توبة" من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.