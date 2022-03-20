مصطفى شعبان عن وفاة زكي فطين عبدالوهاب: "خبر محزن جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الفنان مصطفى شعبان، عن حزنه بعد سماع خبر وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب "شعبان" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الله يرحمك يا زكي، يا أطيب الناس وأرجل الرجال".

وتابع: " زكي أول مخرج يقتنع بيا في السينما، عملت معاه فيلم رومانتيكا، وكان فيلمه الوحيد، خبر محزن جدا".

ورحل عن عالمنا الفنان زكي فطين عبدالوهاب، ظهر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأصيب "عبدالوهاب" عام 2019 بمرض سرطان الرئة، وبعد خضوعه لجلسات علاج كيماوي أعلن تعافيه، ومنذ فترة نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بسرطان المخ.

الفنان زكي فطين عبدالوهاب من مواليد فبراير 1961، وينتمي لعائلة فنية كبيرة فوالدته النجمة ليلى مراد، وخاله الملحن الكبير منير مراد، وجده الملحن زكي مراد، ووالده المخرج الكبير فطين عبدالوهاب، وعمه الفنان سراج منير.

وقدم "فطين" خلال مشواره الفني عددا من الأعمال منها: "سرقات صيفية"، "المدينة"، "مرسيدس"، "أهل كايرو"، "دوران شبرا"، "بين عالمين".

وكان آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "بين السما والأرض" الذي عرض العام الماضي، بطولة: هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، درة