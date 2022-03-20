شمس الكويتية بنصيحة غريبة للفتيات.. “حظها ما يقعد مع الرجال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حذرت الفنانة شمس الكويتية من خلال مقطع فيديو الفتيات من تزيين آذانهنَّ بالثقوب المتعددة لما يحمله ذلك من مشاكل غير مرئية على الصحة، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

وتحدثت الفنانة المثيرة للجدل عن التداعيات السلبية لثقب الأذن ووضع الأقراط عليه، مؤكدة أن لتعدد الثقوب آثار سلبية على الصحة الجسدية والنفسية للنساء، إضافة إلى انعكاسه السيء على الحياة العاطفية الخاصة بكل امرأة.

وأوضحت أن شكل الأذن يشبه شكل الجنين في رحم الأم، وعليه كل ثقب في هذه المنطقة يعد ثقباً في أحد أعضاء الجسد، وقالت: “بنات، الأذن تمثل جسم الإنسان كامل. ولو تنتبهون كأنه شكل البيبي جنين في بطن أمه.. هذا راسه وهذي لفته، كل عضو متصل من الأذن لجسم المرأة سويتي فيه فتحة للحلق معناته عملتي ثقب في العضو نفسه القلب الكبد البنكرياس والرئة..”.

وتابعت: “فما شاء الله اللي تسوي العديد من الثقوب في أذونها أضمن لها لخبطة في الهرمونات.. وأضمن لها اكتئاب وأضمن لها حظها ما يقعد مع الرجال”.

وأثار حديث شمس ضجة كبيرة بين المتابعين على السوشيال ميديا الذين انقسمت تعليقاتهم بين من أثنى على افكارها وطريقتها في تفسير الأمور، وبين من هاجمها وانتقد كلامها على اعتبار أن ما تقول لا دليل علمي عليه، وهدفه إثارة الجدل.