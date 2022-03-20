ميريام فارس تحاصرها الملايين.. “هذا الحلو” في الصدارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أقل من أسبوع، حققت ملكة المسرح ميريام فارس أكثر من 3 ملايين مشاهدة لأغنيتها الجديدة “هذا الحلو”، الممزوجة بين الثقافتين اللبنانية والعراقية بإيقاع الچوبي مع الدبكة اللبنانية.

وتحصد أغنية “هذا الحلو” تفاعلًا واسعًا منذ صدورها، كما تتصدّر قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا (Trending) على موقع “يوتيوب”، في لبنان والعراق والإمارات والسعودية وعدد من البلدان العربية.

وسبق وغنت ميريام فارس أغنية “هذا الحلو” لأول مرة على مسرح “الفورمولا اي” في الرياض، إذ قدّمتها بطريقة مختلفة وجديدة على المسرح ورافقتها فرقة من الطبول في استعراض لاقى اعجاب وتفاعل الجمهور وأصبحت الأغنية والرقصة منذ ذلك الحين تراند على جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن أغنية “هذا الحلو” هي من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع،ميكس وماسترينج حسام الدين.