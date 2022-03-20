شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة فى ندوة مهرجان الإسماعيلية: مرتبى كان 17 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج خيرى بشارة خلال ندوة مهرجان الإسماعيلية، إن جيله جيل مشاغب وأنه عين في المركز القومي للسينما كمخرج مع داود عبد السيد وعلي بدرخان وكان مرتبه 17 جنيهًا.

وأوضح بشارة أن أول تكليف حصل عليه خلال عمله في المركز القومي للسينما كان فيلم عن مركز تدريب في الإسماعيلة، وهو مركز للتدريب علي الإنشاء والتعمير وهو المفترض أن يكون فيلم دعائي لكنه لم يكن علي قدر طموحه فقام بعمل الفيلم عن وعي المتدربين في المركز السياسي والاجتماعي وشعر أنهم مثل طيور النورس بيبحثون علي رزقهم، وبالفعل تم الفيلم وأطلق عليه فيلم طائر النورس، وهو ما تسبب في منع الفيلم ولكن وزير الإسكان عثمان أحمد عثمان وقتها شاهد الفيلم وأجازه باعتباره فيلم مهرجانات.

ومن المقرر أن تشهد الندوة توقيع كتاب "السينما والواقع" والإحتفاء بالمخرج الكبير خيرى بشارة، وبدأت فعاليات البرنامج بندوة الإحتفاء بالمخرج الكبير خيري بشارة وتديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي بحضور المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، حيث يقوم بشارة بالحديث عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية ويضم الكتاب نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات الهامه التي تم نشرها عن هذه الأفلام.

ويعقب ذلك عرض 3 من أفلامه التسجيلية والذي قام المهرجان بترميمهم وهم "طائر النورس - يوميات طبيب في الأرياف - وصائد الدبابات".