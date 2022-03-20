شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حدادا على روح زكى فطين عبد الوهاب بندوة خيرى بشارة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف ضيوف مهرجان الإسماعيلية بندوة الاحتفاء بالمخرج خيري بشارة، دقيقة حداد على روح زكي فطين عبد الوهاب، حيث قال خيرى إن زكي كان صديقًا له مطالبًا بقراءة الفاتحة علي روحه وبالدعاء له بالرحمة وأن يكون في مكان أفضل.

وتوفى الفنان زكى فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عاما، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل إحدى المستشفيات بالدقى.

زكى فطين عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب، بدأ مشواره الفني عام 1983 كمساعد مخرج مع على بدرخان في فيلم "أهل القمة، وعمل كمساعد مخرج في الكثير من أفلام يوسف شاهين، ومدير تصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر.

زكى فطين عبد الوهاب هو أيضا ابن شقيق كل من الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب، شارك فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية منها، "اسكندرية كمان وكمان، سكون هنصور، ريش نعام، بحب السيما، تفاحة ادم، شهادة ميلاد، عمر الأزرق، ممنوع الاقتراب او التصوير، رحيم، أيوب، الطوفان، لعنة كارما، بين عالمين".