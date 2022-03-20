 ندوة ثقافية  للدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بالتنسيق مع المركز الثقافي اليمني الثلاثاء المقبل

محمد الفلاح - الأحد 20 مارس 2022

تقيم الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بالتنسيق مع المركز الثقافي اليمني ندوة ثقافية بعنوان "الأزياء التراثية اليمنية بين الماضي والحاضر".



ومن المقرر أن يتحدث خلال الندوة كُلً من : الأستاذ : ياسين غالب - باحث في الفنون والتراث الشعبي اليمني. و الأستاذة: نادين دعدع - باحثة ومصممة أزياء يمنية. و الأستاذ : محمد سبأ باحث في الفنون والتراث الشعبي اليمني ومدير الدار.

ومن المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٢ مارس الساعه السابعة مساء في مقر الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة ١١٤ شارع التحرير الدقي الدور الأول مقابل المكتبة الأكاديمية فوق آكتف للملابس .

ويأتي الموقع على الخريطة

https://maps.app.goo.gl/VtJot2X5x5iAP5fS7