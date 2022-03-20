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 ندوة ثقافية  للدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بالتنسيق مع المركز الثقافي اليمني الثلاثاء المقبل

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 20 مارس 2022

تقيم الدار اليمنية للكتب والتراث بالقاهرة بالتنسيق مع المركز الثقافي اليمني ندوة ثقافية بعنوان "الأزياء التراثية اليمنية بين الماضي والحاضر".

 

ومن المقرر أن يتحدث خلال الندوة  كُلً من : الأستاذ : ياسين غالب - باحث في الفنون والتراث الشعبي اليمني. و الأستاذة: نادين دعدع - باحثة ومصممة أزياء يمنية. و الأستاذ : محمد سبأ باحث في الفنون والتراث الشعبي اليمني ومدير الدار. 

 

ومن المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٢ مارس الساعه السابعة مساء في مقر الدار اليمنية للكتب والتراث القاهرة ١١٤ شارع التحرير الدقي الدور الأول مقابل المكتبة الأكاديمية فوق آكتف للملابس . 

 

 ويأتي الموقع على الخريطة 

https://maps.app.goo.gl/VtJot2X5x5iAP5fS7

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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