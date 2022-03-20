هذه أبرز المعلومات عن هاتف آيفون القابل للطي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعمل مصممو شركة أبل على تطوير هاتف آيفون قابل للطي، والذي سيُعرف باسم “آيفون فلب”، وفقاً لما ذكره موقع “BGR”.

وأشارت تقارير إلى أن أبل تعمل بالفعل على نماذج أولية قابلة للتطبيق، بينها نموذجان الأقرب للتنفيذ.

وتفاضل الشركة بين نموذج به شاشتان رأسيتان متصلتان ببعضهما عبر محور دوار يقسم الشاشة بشكل طولي، مثل كتاب، أما النموذج الآخر يشبه Galaxy Z Flip من سامسونغ.

وعلّق مهندس شركة أبل السابق والذي ترك منصبه في عام 2020، جون بروسر، إن هذا التصميم لا يوجد به شيء مميز، باستثناء أداة التعرف على الوجه، وأجهزة استشعار أخرى.

وكتب بروسر: “على الرغم من أنهما شاشتان منفصلتان، إلا أنه عند فتح الجهاز، فإنهما تبدوان متصلتين بشكل يصعب تمييزه”.

فيما يشبه النموذج الثاني تصميم هاتف سامسونغ Galaxy Z Flip، إذ إن الشاشة يتم قسمها عرضياً من منتصف الهاتف، وهو النموذج الذي تميل إليه شركة أبل، وفقاً لما ذكره بروسر الشهر الماضي.

وفيما لا تزال المواصفات غير واضحة للهاتف الجديد، والذي قد لا يرى النور على الإطلاق، إلا أن بعض الشائعات حول آيفون Flip خلال العامين الماضيين، توقعت أن يأتي الهاتف مدعوماً بشاشة OLED ومجموعة متنوعة من تصميمات الألوان المختلفة، كما أن الشركة ستستغل قابلية الشاشة للثني، في تكبير حجم الشاشة في وضعها الكامل.

ويعتقد محلل هواتف آيفون الشهير، مينغ تشي كو، أن الجهاز سيحتوي على شاشة مقاس 8 بوصات بدقة 3200 × 1800.

ومن تجارب شركة أبل السابقة، في أنه يمكنها استثمار ملايين الدولارات في الأبحاث الخاصة بمشروع ما، وفي النهاية يمكن التراجع عنه، فإن السؤال حول موعد طرح الهاتف، قد لا يكون له إجابة في الوقت الراهن.

ويعتقد أحد أشهر المسربين في مجال الهواتف DylanDKT، أن أبل ليست في عجلة من أمرها بشأن الهواتف القابلة للطي، كما أنها تراقب السوق والتكنولوجيا الخاصة بهذه الهواتف، والتي يتم طرحها من جانب المنافسين، وحساب معدل التقادم والتطور لهذه التقنية، ويرى أن أبل قد لا تغامر بخسارة سمعتها في براعة التصميم قبل الوصول إلى منتج نهائي وليس طرح هواتف في مرحلة التجارب.

وفي أقرب تقدير، يعتقد المحللون أن إصدار آيفون Flip قد يحدث في عام 2024.